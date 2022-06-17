Україна не погоджується з рішенням EBU перенести проведення Євробачення-2023 в іншу країну

Україна боротиметься за право проведення "Євробачення-2023" та готова до нових переговорів з EBU / Фото: Getty Images,

Після того як EBU повідомила про своє рішення передати право проведення конкурсу іншій країні, в Telegram-каналі міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка з'явився лист – звернення до EBU, підписаний його ім'ям. Крім міністра, лист також підписали:

співачка Руслана, переможниця "Євробачення-2004";

лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк;

голова правління НСТУ Микола Чернотицький.

Незважаючи на те, що у повідомленні Європейського мовного союзу йдеться, що всі моменти були обговорені з "Суспільним", у повідомленні, опублікованому Олександром Ткаченком, цей момент заперечується.

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Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Та вважає, що має всі підстави на проведення подальших перемовин та знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли Євробачення – 2022 та виконали наразі всі умови в зазначені терміни щодо процесу погодження його проведення в Україні – надали відповіді та гарантії по безпекових нормах та можливі місця проведення конкурсу.

Звернення також опубліковано англійською мовою.

Скріншот: Telegram

У листі йдеться також про те, що Україна вимагатиме додаткових переговорів.

Будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов’язання, про що було неодноразово наголошено Європейській мовній спілці.

Нагадаємо, солістка Go_A прокоментувала скандал із балами журі на "Євробаченні".