Украинка Иванна Сахно сыграет в американском сериале о Звездных войнах

Украинка Иванна Сахно сыграет в американском сериале / Фото: Инстаграм

В сериале из вселенной "Звездных войн" она, скорее всего, сыграет совершенно нового персонажа. Подробности о героине Иванны, которая была создана специально для этого сериала и ранее не встречалась в других фильмах франшизы, создатели пока что не раскрывают – сообщает издание Deadline.

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Ожидается, что в сериале, начало производства которого планируется в марте следующего года, также появятся другие известные актеры. Хейден Кристенсен получил роль Энакина Скайуокера, а Розарио Доусон сыграет главного персонажа – джедая Асоки Тано.

Актриса переехала в Америку еще в 2017 году, как раз тогда она получила небольшую роль в малоизвестной картине режиссера Томаса Данна "Дерево из тел". После этого на экраны вышел другой голливудский фильм с участием Иванны – научно-фантастический хоррор "Забрать обратно нельзя".

Но уже спустя несколько месяцев ее заметили создатели двух крупнобюджетных блокбастеров и предложили сыграть одну из главных ролей – девушку-кадета по имени Вик в фильме "Тихоокеанский рубеж 2".

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Вскоре карьера Иванны пошла вверх, и поклонники увидели ее в роли наемной убийцы в американском комедийном боевике "Шпион, который меня кинул".

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