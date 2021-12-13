Украинка Неплях высказалась о финале Мисс Вселенная: "Рухнул целый мир"

Анна Неплях прокомментировала финал "Мисс Вселенная 2021" / Фото: Miss Universe, instagram.com/neplyah/

В Израиле назвали самую красивую девушку года по версии "Мисс Вселенная" – ею стала 21-летняя актриса Харнааз Сандху из Индии. Наша Анна Неплях из Днепра не прошла даже в ТОП, но это ее нисколько не заботит.

Украинка рассказала фолловерам в Instagram, что не расстраивается из-за проигрыша, ведь то, что она попала на конкурс, уже многое значит для нее.

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Я никуда не прошла, но я, честно, так счастлива, я в таком блаженстве! У девочек некоторых разрушился мир, они плачут, переживают, заедают шоколадом... Но я так довольна собой, я так довольна тем, какой путь я прошла, и что я здесь, среди таких красоток, – рассказала Анна Неплях в сторис.

Анна Неплях не прошла в ТОП-16 "Мисс Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/stories/neplyah

По словам Анны, многие девушки очень расстроены финалом. У нее же есть своя позиция на этот счет:

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80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить своё отношение к этой ситуации.

Анна Неплях в финале конкурса "Мисс Вселенная 2021" / Фото: instagram.com/neplyah/

За корону в 70-м международном конкурсе красоты Miss Universe соревновались претендентки из 80 стран мира. Второе и третье место на "Мисс Вселенная 2021" заняли конкурсантки из Парагвая – Надя Феррейра и Южной Африки – Лалела Мсване.

Ранее сообщалось, что победительница "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях попала в ДТП.