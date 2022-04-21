Украинка вмешалась в эфир к Панину и обратилась к россиянам

В видеообращение Панина вмешалась украинка / Фото: instagram.com/actor.panin

Актер Алексей Панин жестко осудил своих коллег по цеху, которые поддерживают и замалчивают войну в Украине. Недавно артист обратил свое внимание на Регину Тодоренко и сказал, когда же она сможет заговорить о том, что творится в ее родной стране.

Из-за позиции Панина российских СМИ осыпают его многочисленными обвинениями о "предательстве" и всех оставшихся "грехах". Об этом актер решил заявить в своем видеообращении в Instagram.

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Все те, кто уехал или каким-то образом поддерживает Украину и выступает против войны оказались х***выми! Я открыто говорю, что Путин – преступник. Я больше не могу приезжать в Россию и зарабатывать деньги! Не знаю, что мне делать дальше. Испания это не Америка, и здесь, к сожалению, кино не снимают в таких объемах, а русские артисты здесь не нужны. Что я могу вам пожелать? Снимите свою е**ную лапшу с ушей!- резко высказался артист.

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В это же время в его спитч вмешалась украинка, которая просто проходила мимо и слышала слова актера. Как оказалось, она – жительница Одессы и вынуждена была покинуть Украину и вместе с двумя детьми бежать в Испанию.

Ложь, которую вам льют на уши это вообще. Уничтожить такие города, как Мариуполь, как Харьков это недопустимо! Дети погибают, люди уезжают! Проехать такое расстояние мало того, что опасно, так еще и очень страшно. Выехать из-под бомбежек это ужасное состояние, – обратилась к россиянам украинка.

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Ранее Максим Галкин ответил зомбированным россиянам, которые называют его предателем из-за переезда в Израиль.