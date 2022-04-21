Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Галкин ответил зомбированным россиянам, которые называют его предателем из-за переезда в Израиль

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 11:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Максим Галкин не закрывает комментарии у себя под постами. Зомбированные россияне уже который раз критикуют юмориста из-за его высказываний против войны и переезда в Израиль
Максим Галкин прокомментировал свою позицию
Максим Галкин прокомментировал свою позицию / Фото: Скриншот из YouTube/Юзефович

Публикация, в которой Галкин разложил по полочкам ситуацию с травлей своей семьи в росСМИ, не стала исключением. Под постом Максима Галкина большинство россиян называют юмориста предателем из-за его позиции, кто-то просто оскорбляет, а некоторые подписчики стараются предсказать будущее артиста. На некоторые такие комментарий муж Аллы Пугачевой решил ответить.

Одна из подписчиц стала доказывать, что никакей СМИ о Галкине не пишут и стала осуждать его за ненависть к Родине.

Реклама

У меня нет ни негатива, ни ненависти к Родине. Власть, продажные СМИ и воспевающие войну – это для меня не Родина, – ответил юморист

Скриншот: Instagram

Не смог Галкин пройти мимо комментария, что он еще приползет, когда у него в не будет работы.

Скриншот: Instagram

Другая подписчица попросила Галкина не трогать власть и отметила, что Израиль Родину не заменит.

Что же вы все Родину с властью путаете! Это ж прям травма какая-то родовая!

Скриншот: Instagram

Одной из подписчиц Галкин посоветовал просто отписаться.

Реклама
Скриншот: Instagram

Решил юморист ответить и на комментарий, что он "от стыда и срама сгорит"

Скриншот: Instagram

Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять