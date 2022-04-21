Галкин ответил зомбированным россиянам, которые называют его предателем из-за переезда в Израиль

Максим Галкин не закрывает комментарии у себя под постами. Зомбированные россияне уже который раз критикуют юмориста из-за его высказываний против войны и переезда в Израиль

Максим Галкин прокомментировал свою позицию / Фото: Скриншот из YouTube/Юзефович

Публикация, в которой Галкин разложил по полочкам ситуацию с травлей своей семьи в росСМИ, не стала исключением. Под постом Максима Галкина большинство россиян называют юмориста предателем из-за его позиции, кто-то просто оскорбляет, а некоторые подписчики стараются предсказать будущее артиста. На некоторые такие комментарий муж Аллы Пугачевой решил ответить.

Одна из подписчиц стала доказывать, что никакей СМИ о Галкине не пишут и стала осуждать его за ненависть к Родине.

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У меня нет ни негатива, ни ненависти к Родине. Власть, продажные СМИ и воспевающие войну – это для меня не Родина, – ответил юморист

Скриншот: Instagram

Не смог Галкин пройти мимо комментария, что он еще приползет, когда у него в не будет работы.

Скриншот: Instagram

Другая подписчица попросила Галкина не трогать власть и отметила, что Израиль Родину не заменит.

Что же вы все Родину с властью путаете! Это ж прям травма какая-то родовая!

Скриншот: Instagram

Одной из подписчиц Галкин посоветовал просто отписаться.

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Скриншот: Instagram

Решил юморист ответить и на комментарий, что он "от стыда и срама сгорит"

Скриншот: Instagram

Напомним, Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. После этого концерты юмориста стали запрещать в России и хотят лишить его званий и наград.

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.