Украинские гимнастки Серебрянская и Тимошенко пришли на шоу Урганта в Москве (видео)

Екатерина Серебрянская на "Вечернем Урганте" в Москве / Фото: YouTube

Как рассказала Серебрянская в Facebook-посте, они с Тимошенко приехали в Москву по приглашению еще одной олимпийской чемпионки – россиянки Алины Кабаевой. Последнюю уже много лет называет любовницей Владимира Путина.

Выпуск с олимпийскими спортсменками опубликован в YouTube-канале "Вечернего Урганта". На шоу в Москву украинки привезли свои медали, которые зрителям продемонстрировал ведущий Иван Ургант.

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Справка о Екатерине Серебрянской

Серебрянской сейчас 44 года. Она уроженка Симферополя. Живет в Киеве вместе со своими детьми. Серебрянская стала чемпионкой Европы в командном первенстве, абсолютной чемпионкой мира и Европы, олимпийской чемпионкой, обладательницей Кубка континента. Она завершила свою спортивную карьеру в 1998 году.

Екатерина Серебрянская с детьми / Фото: instagram.com/serebrianska_life

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Кто такая Александра Тимошенко

Александра Тимошенко – советская и украинская спортсменка по художественной гимнастике. Она родилась в Богуславе, Киевской области.

Александра Тимошенко в шоу "Вечерний Ургант" / Фото: YouTube

Она завоевала золото в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Барселоне в 1992 году. В том же году Александра завершила свои выступления. Сейчас спортсменка проживает в Австрии. В марте 2020 года Александра Тимошенко получила табличку на "Площади звезд" в Киеве.

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Кстати в комментариях к тому самому посту Серебрянской в Фейсбук многие пользователи негативно отреагировали на то, что она поехала в Москву. Вот, что они пишут:

"Идет 8-й год войны. как так можно?"

"У оккупантов с Кабаевой... Не стыдно?"

"Шел восьмой год войны, а они и дальше "спорт вне политики".

Скриншот: facebook.com/ekaterina.serebrianska

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