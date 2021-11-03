Умер актер из сериала Бригада Дмитрий Гуменецкий

Умер актер из сериала "Бригада" / Фото: скриншот
Дмитрий Гуменецкому было 49 лет. Его наиболее известная роль – Шмидт, начальник службы безопасности Саши Белого в сериале "Бригада". О смерти актер сообщил Telegram-канал Mash.
Несколько лет Гуменецкий боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни он провел в хосписе.
В 2016 году Дмитрий был осужденный на восемь лет за хранение и сбыт наркотиков. По причине проблем со здоровьем его условно досрочно освободили из колонии строгого режима в апреле 2021 года.
Дмитрий Гуменецкий – бывший майор спецназа внутренних войск МВД. Актерского образования у него не было. Дмитрий снялся в картинах "Бумер", "Правда скрывает ложь", "Бригада", "Экстренный вызов".
Напомним, недавно умер создатель "Рабыни Изауры" Жилберту Тумшиц Брага. Бразильскому сценаристу было 76 лет.
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