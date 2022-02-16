Умер Баппи Лахири, автор музыки к фильму "Танцор диско" и другим кинолегендам

Баппи Лахири скоропостижно скончался / Фото: Инстаграм Баппи Лахири

Как сообщает The Indian Express cо ссылкой на заявление директора клиники, доктора Дипака Намджоши, Баппи Лахири умер. Причиной смерти стало обструктивное апноэ сна. Легендарному музыканту было 69 лет.

В январе Баппи Лахири был доставлен в больницу с инфекцией и синдромом обструктивного апноэ во сне. Он был госпитализирован здесь на 29 дней, в том числе 18 дней он находился в реанимации.

Медик также отметил, что 14 февраля Лахири выписали из больницы, но вскоре ему резко стало плохо и он снова в экстренном порядке был доставлен в клинику.

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Баппи Лахири / скриншот

Он был в очень критическом состоянии, мы пытались его реанимировать, но в конечном итоге он скончался около 23:40–23:45 во вторник вечером.

Давайте вспомним несколько бессмертных хитов композитора Баппи Лахири.

Hum To Hai Dil Ke

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Goron Ki Na Kalon Ki

Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja

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Коротко о композиторе Баппи Лахири

Настоящее имя музыканта — Алокеш Лахири. Он родился 27 ноября 1952 в городе Джалпайгури.

Его называют основоположником стиля диско в индийском кинематографе. Баппи Лахири был автором саундтреков к культовым индийским фильмам: "Танцор диско", "Танцуй, танцуй", "Вера", "Любовь, любовь, любовь" и многим другим. Помимо этого, Лахири был соавтором хитов "Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja" и "Goron Ki Na Kalon Ki". Некоторые песни в этих картинах Лахири исполнял сам.

Всего за свою карьеру певец записал сотни композиций к фильмам.

В 2018 году удостоен премии "Filmfare Awards" за вклад в кинематограф.

У него остались дочь Рима Лахири и сын Баппа Лахири, они также занимаются музыкой.

Соболезнуем...

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