Помер Баппі Лахірі, автор музики до фільму "Танцюрист диско" та інших кінолегенд

Баппі Лахірі помер / Фото: Інстаграм Баппі Лахірі

Як повідомляє The Indian Express з посиланням на заяву директора клініки, доктора Діпака Намджоші, Баппі Лахірі помер. Причиною смерті стало обструктивне апное сну. Легендарному музикантові було 69 років.

У січні Баппі Лахірі був доставлений до лікарні з інфекцією та синдромом обструктивного апное уві сні. Він був госпіталізований тут на 29 днів, у тому числі 18 днів він перебував у реанімації.

Медик також зазначив, що 14 лютого Лахірі виписали з лікарні, але невдовзі йому різко стало зле і його знову в екстреному порядку було доставлено до клініки.

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Баппі Лахірі/скріншот

Він був у дуже критичному стані, ми намагалися його реанімувати, але зрештою він помер близько 23:40-23:45 у вівторок увечері.

Згадаймо кілька безсмертних хітів композитора Баппі Лахірі.

Hum To Hai Dil Ke

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Goron Ki Na Kalon Ki

Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja

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Коротко про композитора Баппі Лахірі

Справжнє ім'я музиканта Алокеш Лахірі. Він народився 27 листопада 1952 року в місті Джалпайгурі.

Його називають основоположником стиль диско в індійському кінематографі. Баппі Лахірі був автором саундтреків до культових індійських фільмів: "Танцюрист диско", "Танцюй, танцюй", "Віра", "Любов, кохання, кохання" та багатьох інших. Крім цього, Лахірі був співавтором хітів Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja та Goron Ki Na Kalon Ki. Деякі пісні у цих картинах Лахірі виконував сам.

Загалом за свою кар'єру співак записав сотні композицій до фільмів.

2018 року удостоєний премії Filmfare Awards за внесок у кінематограф.

У нього залишилися дочка Риму Лахірі та син Баппа Лахірі, вони також займаються музикою.

Співчуваємо...

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