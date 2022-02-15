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Умер Геннадий Митрофанов, актер и звезда фильма "Сволочи"

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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15 февраля, 13:10
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Сегодня появилась информация о том, что ушел из жизни Геннадий Митрофанов, известный российский актер
Артиста не стало на 82-м году жизни
Артиста не стало на 82-м году жизни / Фото: скриншот

Как сообщает Всероссийское общество глухих, умер Геннадий Митрофанов, известный актер театра и кино. Артиста не стало 14 февраля. Причиной смерти Митрофанова называют тяжелую и продолжительную болезнь. Ему был 81 год.

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Коротко о жизни Геннадия Митрофанова

Геннадий Митрофанов – советский, российский актер кино, театра и ТВ, заслуженный артист РФ.

Будущий артист родился в семье военнослужащего – командира корабля. В два года Геннадий потерял слух – от простуды. В разное время он учился в разных школах глухих в Украине: Херсоне, Харькове, Николаеве, где также участвовал в самодеятельности. После школы работал в Николаеве в артели по ремонту пишущих машинок, занимался спортивной гимнастикой, входил в сборную Украины среди глухих.

После окончил Театральную студию при Всероссийском обществе глухих в Москве. Во время учебы он начал ездить с Театром мимики и жеста. Он успешно выступал и в жанрах клоунады и пантомимы

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Вы могли видеть Геннадия Митрофанова в таких фильмах и сериалах: "Борис Годунов", "Человек-амфибия. Морской дьявол", "Сволочи", "Ленинград. Ноябрь", "Анна Карамазофф", "Бегущая по волнам", "И черт с ними", "Человек К" и других.

Самые известные роли Геннадия Митрофанова в театре – в спектаклях "Золушка", "Где Чарли?" "Подвески королевы", "Карьера Артуро Уи, которой могло не быть", "Ромео и Джульетта", "Вишневый сад", "А у нас во дворе", "Деревенская кадриль" и других.

Геннадий Митрофанов ушел из-за тяжелой болезни
Геннадий Митрофанов ушел из-за тяжелой болезни / Фото: открытые источники

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Напомним, на этой неделе также стало известно о кончине режиссера Айвана Райтмана.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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