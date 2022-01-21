Умер Мит Лоуф – рок-звезда и тот самый парень с грудью из "Бойцовского клуба"

Умер Мит Лоуф / Фото: Facebook

Стало известно, что звезда фильма "Бойцовский клуб" и автор хита "Bat Out of Hell" умер сегодня, 21 января.

О кончине актера сообщили его близкие на официальной странице Лоуфа в Facebook.

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Наши сердца разбиты, чтобы сообщить, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей, – говорится в публикации.

Причина смерти американской знаменитости пока не разглашается.

Чем известен Мит Лоуф?

Настоящее имя звезды – Майкл Ли Эдей. Псевдоним Мит Лоф, что в переводе с английского – "мясной рулет", артист взял из-за школьного прозвища, которое ему дал учитель физкультуры из-за избыточного веса.

Карьера актера и музыканта Мита Лоуфа длилась почти 6 десятилетий. На счету рок-музыканта около 100 миллионов проданных альбомов.

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В 1966 году Мит стал основателем психоделической рок-группы Meat Loaf Soul.

Facebook

Кроме музыкальной карьеры Мит Лоуф занимался актерской карьерой. За всю свою жизнь Лоуф успел сняться в 65 кинофильмах, серди которых "Фокус", "Шоу ужасов Рокки Хоррора" и "Мир Уэйна".

Но самой запоминающейся ролью актера стал образ Боба, парня из грудью из "Бойцовского клуба".

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Скриншот

Сегодня также стало известно о том, что в Москве умер поэт Анатолий Найман.