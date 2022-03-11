Умер Рустам Ибрагимбеков – сценарист "Белого солнца пустыни" и драматург

Умер Рустам Ибрагимбеков / Фото: wikipedia.org

Причиной смерти автора сценария "Белого солнца пустыни" Рустама Ибрагимбекова называют продолжительную болезнь, сообщает kp.ru.

Советскому, российскому и азербайджанскому писателю и кинорежиссеру было 83 года. Он будет похоронен в Азербайджане.

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Скончался Рустам Ибрагимбеков / Фото: smotrim.ru

Рустам Ибрагимбеков написал 15 пьес, которые были поставлены в театрах разных стран мира. Написал сценарии более чем 40 художественных и телевизионных фильмов. Почти все его произведения были экранизированы. Наиболее известным Ибрагимбеков стал после того, как в соавторстве с Валентином Ежовым он написал сценарий к фильму "Белое солнце пустыни".

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