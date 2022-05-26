Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер

Легендарный музыкант Энди Флетчер ушел из жизни/Фото: Facebook/Depeche Mode, коллаж: "Сегодня"

Умер сооснователь и член английской синти-поп группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет.

Об этом сообщили на странице музыкального коллектива Depeche Mode в Facebook.

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"Мы шокированы и полны печали преждевременной смертью нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди "Флетча" Флетчера. Флетч имел настоящее золотое сердце и всегда был рядом", — говорится в сообщении.

Коллектив попросил фанатов музыканта уважать частную жизнь его семьи.

"Наши сердца с его семьей, и мы просим вас держать ее в своих мыслях и уважать ее частную жизнь в это тяжелое время", — написали на странице коллектива.

О Флетчере и Depeche Mode

Энди Флетчер — соучредитель и член английской синти-поп группы Depeche Mode. Флетчер в начале своей музыкальной карьеры играл на бассе в группе с Винсом Кларком, но впоследствии перешел на синтезаторы в группе Composition of Sound среди Кларка и Мартина Гора. В 1980 году трое музыкантов сформировали Depeche Mode, вокалистом которой стал Дэйв Гаан.

Флетчер считался интегральной частью современного Depeche Mode, играя определенные аккорды на синтезаторах во время живых выступлений, во время того, как Питер Гордино, заменивший в 1995 году Алана Уайлдера, играет более сложные аранжировки. Его вклад в музыку Depeche Mode ограничивается предложением незначительных идей песен написанных Гором и Гааном.

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Стоит отметить, что музыкальный коллектив Depeche Mode неоднократно давал концерты в Украине

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