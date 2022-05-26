Помер співзасновник Depeche Mode Енді Флетчер

Легендарний музикант Енді Флетчер пішов з життя/Фото: Facebook/Depeche Mode, колаж: "Сьогодні"

Помер співзасновник та член англійської синті-поп групи Depeche Mode Енді Флетчер. Йому було 60 років.

Про це повідомили на сторінці музикального колективу Depeche Mode у Facebook.

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Деталі

"Ми шоковані та сповнені смутком передчасною смертю нашого дорогого друга, члена сім’ї та товариша по групі Енді "Флетча" Флетчера. Флетч мав справжнє золоте серце і завжди був поруч", — йдеться в дописі.

Колектив попросив фанатів музиканта поважати приватне життя його сім'ї.

"Наші серця з його сім’єю, і ми просимо вас тримати її у своїх думках та поважати її приватне життя в цей важкий час", — написали на сторінці колективу.

Про Флетчера та Depeche Mode

Енді Флетчер — співзасновник та член англійської синті-поп групи Depeche Mode. Флетчер на початку своєї музичної кар'єри грав на басі у групі з Вінсом Кларком, але згодом перейшов на синтезатори у групі Composition of Sound серед Кларка та Мартіна Ґора. У 1980 році троє музик сформували Depeche Mode, вокалістом якої став Дейв Ґаан.

Флетчер вважався інтегральною частиною сучасного Depeche Mode, граючи певні акорди на синтезаторах під час живих виступів, під час того як Пітер Гордіно, який замінив у 1995 році Алана Уайлдера, грає складніші аранжування. Його внесок у музику Depeche Mode обмежується пропонуванням незначних ідей до пісень написаних Ґором та Ґааном.

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Варто зазначити, що музичний колектив Depeche Mode неодноразово давав концерти в Україні

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