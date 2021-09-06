Умер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо в фильме "На последнем дыхании" / Фото: kino-teatr.ru

Сегодня, 6 сентября, умер знаменитый французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет. Об этом сообщает издание AFP, которому трагичную новость подтвердил адвокат актера.

Жан-Поль Бельмондо прославился, сыграв в фильме "На последнем дыхании" (1960) культового режиссера Жана-Люка Годара.

После этой роли карьера Бельмондо начала быстро и успешно развиваться. Он продолжил сотрудничать с Годаром, сыграв в его фильмах "Женщина есть женщина" и "Безумный Пьеро", снялся в фильме Франсуа Трюффо "Сирена с „Миссисипи"", "Человек из Рио" режиссера Филиппа де Брока.

К концу 60-х Жан-Поль Бельмондо уже был одним из самых любимых актеров европейских зрителей. Персонажи Бельмондо на экраны были всегда очаровательными, яркими и смелыми, многогранность которых так привлекала публику.

Украинским зрителям Жан-Поль Бельмондо запомнился также по ролям в фильмах "Профессионал", "Одиночка", "Баловень судьбы", "Отверженные".

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Умер легендарный актер Жан-Поль Бельмондо / Фото: Getty Images

В 2001 году у Жана-Поля Бельмондо случился инсульт. После этого актер приостановил съемки в кино и работу в театре. Но уже в 2008 году вернулся на экраны с главной ролью в картине "Человек и его собака" режиссера Франсиса Юстера.

В 2015 году Жан-Поль Бельмондо все-таки решил уйти "на пенсию" и заявил о завершении карьеры.

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