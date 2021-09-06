Помер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо у фільмі "На останньому диханні" / Фото: kino-teatr.ru

Сьогодні, 6 вересня, помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Йому було 88 років. Про це повідомляє видання AFP, якому трагічну новину підтвердив адвокат актора.

Жан-Поль Бельмондо прославився, зігравши у фільмі "На останньому диханні" (1960) культового режисера Жана-Люка Годара.

Після цієї ролі кар'єра Бельмондо почала швидко й успішно розвиватися. Він продовжив співпрацювати з Годаром, зігравши в його фільмах "Жінка є жінка" і "Божевільний П'єро", знявся у фільмі Франсуа Трюффо "Сирена з "Міссісіпі"", "Людина з Ріо" режисера Філіпа де Брока.

У кінці 60-х Жан-Поль Бельмондо вже був одним з найулюбленіших акторів європейських глядачів. Персонажі Бельмондо на екранах були завжди чарівними, яскравими та сміливими, багатогранність яких так приваблювала публіку.

Українським глядачам Жан-Поль Бельмондо запам'ятався також за ролями у фільмах "Професіонал", "Одинак", "Улюбленець долі", "Знедолені".

Реклама

Помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо / Фото: Getty Images

У 2001 році у Жана-Поля Бельмондо стався інсульт. Після цього актор призупинив зйомки в кіно і роботу в театрі. Але вже у 2008 році повернувся на екрани з головною роллю в картині "Людина і його собака" режисера Франсіса Юстера.

У 2015 році Жан-Поль Бельмондо все-таки вирішив піти "на пенсію" і заявив про завершення кар'єри.

Дізнайтеся інші новини на тему: