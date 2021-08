В финал "Співають всі" прошли еще два вокалиста (фото)

"Співають всі" Украина 2021 - кто прошел в финал во втором выпуске / Фото: телеканал "Украина"

Минувшим вечером еще двое участников "Співають всі!" получили шанс продолжить борьбу за главный приз шоу.

16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы попал на проект благодаря своей маме, которая узнав о кастинге, сразу подала заявку на конкурс.

Для самого же Муаяда бороться за победу в вокальных проектах – обычное дело, поэтому, несмотря на юный возраст, певец знает, как избавиться от страха и раствориться в выбранной композиции.

Вокалом я занимаюсь с 11 лет, то есть уже 5 лет – работаю над собой и тренируюсь. Поэтому уже не раз стоял на сцене, где должен был покорить не только зрителей, но и жюри... Что касается выбора песни, даже не колебался – решил петь "Люди як кораблі", ведь исполнял ее несколько раз до этого, но все же плодотворно поработал с педагогом, – рассказал Муаяд Абдельрахим.

Своим исполнением песни группы "Скрябин" юноша покорил звездную "сотню" на все 100 баллов, что позволило Муаяду автоматически попасть в финал.

Муаяд Абдельрахим / Фото: телеканал "Украина"

А вот за второе место в финале проекта пришлось посоревноваться сразу трем участникам. Так, на сцену шоу снова вышли 31-летний директор Дома культуры в Квасилове Ровенской области Николай Бобрик, 38-летняя певица и преподаватель Татьяна Киселева из Житомира и 20-летний Вася Демчук из Киева, который пишет и продает песни.

Но исполнение парнем лирических композиций поразило судей в самые сердца, и те дали Васе шанс побороться за главный приз в шоу.

Музыкой я занимаюсь с 6 лет, поэтому все конкурсы и соревнования воспринимаю, как обычные выступления. Во мне нет чувства борьбы – выходя на сцену, я просто кайфую. За время карантина я очень соскучился по сцене, поэтому сегодня наслаждаюсь моментом и дарю крутые эмоции другим, – поделился Вася Демчук.

Интересным фактом стало то, что второе выступление исполнителя смогло раскрыть его с другой стороны, ведь за исполнение хита "Take me to church" музыканта Hozier парень получил 97 баллов, что на 8 баллов больше, чем во время первого выступления.

Вася Демчук / Фото: телеканал "Украина"

Удастся ли ребятам снова покорить "сотню" звездных экспертов в финале шоу, и кто станет их соперниками на этом пути, зрители телеканала "Украина" узнают совсем скоро.

