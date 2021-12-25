В маске Виновой Крали была экс-участница ВИА Гры: смотрим видео раскрытия

Кто прятался в маске Виновой Крали / Фото: телеканал "Украина"

Этим вечером на телеканале "Украина" стартовал долгожданный финал гипершоу "Маска". Наконец-то мы узнаем, кто прячется за тремя оставшимися масками – Мухомором, Скандалом и Жирафой.

А пока на сцене шоу-детектива рассекретили самую роскошную и завораживающую маску – Винову Кралю. Никто из звездного состава детективов не предположил, что это... Вера Брежнева!

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Смотрите, как Винова Краля сняла маску:

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Экс-участница "ВИА Гры" призналась со сцены "Маски" на телеканале "Украина", что давно мечтала принять участие в шоу. Но это оказалось сложнее, чем думала звезда.

Также Брежнева рассказала, что ее гримерка находилась возле гримерки Олега Винника, так что ей приходилось разговаривать шепотом, чтобы случайно не выдать себя.