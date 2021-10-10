В новом Веноме случайно показали кадры из Матрицы-4

В новом "Веноме" оказалась частичка "Матрица 4: Воскрешение" / Фото: Коллаж: Сегодня
О том, что "Матрицу-4" показали в "Веноме-2", рассказал менеджер по подбору локаций Кристофер Кусиак. По его словам, это вышло случайно.
"Веном" с Томом Харди и Вуди Харрельсоном и фильм Ланы Вачовски снимали в Сан-Франциско одновременно. Для "Матрицы" выделили весь центр города, что вызвало затруднения для съемочной команды кинокомикса про симбиота.
Но выход из ситуации нашелся.
Мы просто засняли часть их ("Матрицы" – ред.) съемочного процесса, — цитирует Кристофера Кусиака ScreenRant.
А что было в сцене?
В той самой сцене, которую показали в "Веноме", когда герой Харди забирается на вершину башни, на заднем плане видны вертолеты, обыскивающие город. Зритель подумает, что они ищут Эдди и симбиота, но это не так. Вертолеты принадлежали съемочной команде "Матрицы". А в какой сцене они были задействованы – узнаем после премьеры картины.
Недавно Warner Bros. Pictures опубликовала первый полноценный трейлер фильма "Матрица 4: Воскрешение", в котором к своим ролям вернулись Киану Ривз, сыгравший Нео, Кэрри-Энн Мосс – Тринити, Джада Пинкетт-Смит в роли Ниобе и другие.
Дата выхода фильма "Матрица 4" назначена на 22 декабря 2021 года.
Смотрите трейлер новой "Матрицы":
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