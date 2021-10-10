У новому Веномі випадково показали кадри з Матриці-4

У новому "Веном" виявилася частинка "Матриця 4: Воскресіння" / Фото: Колаж: Сьогодні

Про те, що Матрицю-4 показали у "Веном-2", розповів менеджер з підбору локацій Крістофер Кусяк. За його словами, це сталося випадково.

"Веном" з Томом Гарді і Вуді Гаррельсоном та фільм Лани Вачовські знімали в Сан-Франциско одночасно. Для "Матриці" виділили весь центр міста, що викликало труднощі для знімальної команди кінокоміксу про симбіота.

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Але вихід із ситуації знайшовся.

Ми просто зняли частину їхнього ("Матриці". – Ред.) знімального процесу, – цитує Крістофера Кусяка ScreenRant.

А що було в сцені?

У тій самій сцені, яку показали в "Веномі", коли герой Гарді забирається на вершину вежі, на задньому плані видно вертольоти, які обшукують місто. Глядач подумає, що вони шукають Едді і симбіота, та це не так. Вертольоти належали знімальній команді "Матриці". А в якій сцені вони були задіяні – дізнаємося після прем'єри картини.

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Кадр з фільму "Веном-2" / Фото: YouTube

Нещодавно Warner Bros. Pictures опублікувала перший повноцінний трейлер фільму "Матриця 4: Воскресіння", в якому до своїх ролей повернулися Кіану Рівз, який зіграв Нео, Керрі-Енн Мосс – Трініті, Джада Пінкетт-Сміт в ролі Ніобе та інші.

Дата виходу фільму "Матриця 4" призначена на 22 грудня 2021 року.

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Дивіться трейлер нової "Матриці":

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