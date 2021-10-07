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Я, "Побєда" і Берлін: вышел трейлер фильма о Кузьме по мотивам его книги

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
7 октября, 14:45
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Совсем скоро на экраны выйдет кинолента, сюжет которой основан на книге знаменитого украинского музыканта – Кузьмы Скрябина. Релиз запланирован на весну следующего года
Весной 2022 года на экраны выйдет фильм по мотивам книги Кузьмы Скрябина
Весной 2022 года на экраны выйдет фильм по мотивам книги Кузьмы Скрябина / Фото: пресс-служба

Создатели картины решили не только погрузить зрителей в атмосферу лет, когда произошло становление Кузьмы, но и еще раз подчеркнуть актуальность и значимость творчества музыканта.

Одним из сюрпризов, который имеет целью объединить поклонников творчества Андрея Кузьменко (настоящее имя артиста – Ред.) – использование в фильме целого ряда каверов его самых известных треков от звездных артистов.

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В YouTube уже появился официальный трейлер, который можно посмотреть по ссылке.

Кадр из фильма "Я, "Побєда" і Берлін"
Кадр из фильма "Я, "Побєда" і Берлін" / Фото: пресс-служба

О чем фильм?

Я, "Побєда" і Берлін – история обычного парня, музыканта-новичка Кузьмы. За три дня до концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, который готов обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление.

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Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям найти истинное предназначение.

Справка о фильме

  • Оригинальное название: "Я," Победа "и Берлин"
  • Страна: Украина
  • Жанр: приключения, роуд-муви, комедия
  • Хронометраж: 100 минут
  • Премьера в Украине: 2022
  • Производство: Star Media при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино, Министерства культуры и информационной политики Украины и компании Golden Tile
  • Режиссер: Ольга Ряшина
  • Продюсеры: Влад Ряшин, Алексей Терентьев, Артем Доллежаль
  • Оператор-постановщик: Дмитрий Недря
  • Художник-постановщик: Николай Кищук
  • Актеры: Иван Блиндар, Мария Стопник, Владимир Гева.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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