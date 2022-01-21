В окружении Джей Ло и Бена Аффлека признались, что на самом деле сейчас происходит между парой

Дженнифер Лопес поддерживает Бена Аффлека после скандального интервью / Фото: Getty Images

Сами голливудские звезды не очень любят говорить о личной жизнь, поэтому слухов ходит много. Недавно в СМИ обсуждали, что Дженнифер Лопес разозлило интервью Бена Аффлека о бывшей жене. Артистка все опровергла, но откровения актера обсуждать меньше не стали.

Источник из окружении пары в комментарии Entertainment Tonight рассказал, что скандальное интервью никак не повлияло на отношения пары.

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Они понимают, что иногда такие вещи случаются, и слова могут быть неправильно истолкованы, – заявил источник.

Бен Аффлек в новом интервью рассказал о романе с Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Отмечается, что у Дженнифер Лопес и Бен Аффлек все отлично.

Они безумно влюблены, и Джен полностью поддерживает Бена, поэтому она хотела публично об этом сказать. На данный момент отношения между их детьми довольно органичны. Семьи уважают друг друга и ладят. Их друзья думают, что в конце концов они обручатся, и это только вопрос времени, – поделился источник.

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одном из своих интервью Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло.

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Ранее поклонники заметили, что Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Аффлека.