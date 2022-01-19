Любимый аксессуар: Джей Ло носит подвеску с именем Аффлека (фото)

Внимательные поклонники заметили, что Дженнифер Лопес все чаще стала дополнять свои образы подарком Бена Аффлека

Дженнифер Лопес носит подвеску, которую ей подарил Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Каждый выход Дженнифер Лопес становится поводом для обсуждений. На днях артистка попала в поле зрения папарацци во время шопинга с дочкой Эммой. Поклонники обратили внимание подвеску голливудской звезды с именем Бена Аффлека. Известно, что украшение актер подарил еще летом.

Скриншот: Instagram

У себя в Instagram Джей Ло опубликовала несколько новых фото. Пока одни подписчики рассматривали идеальную фигуру артистки, другие заметили ту самую подвеску с именем Аффлека.

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Скриншот: Instagram

Похоже, аксессуар Дженнифер Лопес очень нравится. Летом она тоже дополняла образы этой подвеской.

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одном из своих интервью Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.