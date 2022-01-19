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Любимый аксессуар: Джей Ло носит подвеску с именем Аффлека (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 08:06
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Внимательные поклонники заметили, что Дженнифер Лопес все чаще стала дополнять свои образы подарком Бена Аффлека
Дженнифер Лопес носит подвеску, которую ей подарил Бен Аффлек
Дженнифер Лопес носит подвеску, которую ей подарил Бен Аффлек / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Каждый выход Дженнифер Лопес становится поводом для обсуждений. На днях артистка попала в поле зрения папарацци во время шопинга с дочкой Эммой. Поклонники обратили внимание подвеску голливудской звезды с именем Бена Аффлека. Известно, что украшение актер подарил еще летом.

Скриншот: Instagram

У себя в Instagram Джей Ло опубликовала несколько новых фото. Пока одни подписчики рассматривали идеальную фигуру артистки, другие заметили ту самую подвеску с именем Аффлека.

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Скриншот: Instagram

Похоже, аксессуар Дженнифер Лопес очень нравится. Летом она тоже дополняла образы этой подвеской.

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека
Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

Роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Первые слухи о воссоединении голливудских звезд появились весной 2021 года, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

В одном из своих интервью Бен Аффлек признался, что не собирается делиться подробностями романа с Джей Ло. Но хоть пара и не спешит рассказывать о своих отношениях, за них это делают инсайдеры. Известно, что дети Бена Аффлека уже подружились с близнецами Джей Ло.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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