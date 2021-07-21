В окружении МакSим рассказали, откуда появляются слухи о здоровье певицы

Поклонники певицы МакSим внимательномследят за новостями о состоянии здоровья МакSим. Менеджерам певица часто приходит опровергать разные слухи о здоровье артистки

PR-менеджер МакSим рассказала о здоровье певицы сейчас / Фото: instagram.com/maksimartist

В Сети появляются разные слухи о здоровье певицы МакSим, которая уже больше месяца находится в коме. Чаще всего представители артистки опровергают появившуюся информацию и призывают не верить слухам. PR-менеджер певицы Яна Богушевская объяснила, откуда в Сети появляется информация о здоровье МакSим.

По словам представителя певицы, врачи больницы, в которой находится исполнительница, могут общаться с журналистами, однако она исключает, что это могут быть лечащие врачи МакSим.

"У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", – рассказала Яна Богушевская РИА Новостям.

Менеджер МакSим сообщила, что певица по прежнему в тяжелом состоянии / Фото: instagram.com/maksimartist

PR-менеджер МакSим добавила, что большинство попадающей информации в Сеть не соответствует действительности.

"Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – сказала Богушевская.

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PR-менеджер певица отметила, сейчас новостей о здоровье певицы нет. Она по прежнему находится в тяжелом состоянии в коме.

МакSим не смогли отключить от ЭКМО. У артистки поражено легкое / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певицы вышла из комы после визита священника.