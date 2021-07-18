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Директор МакSим опровергает слухи, что у певицы отказало правое легкое: Ждем понедельника

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 10:02
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Вчера появилась противоречивая информация о том, что у артистки началось ухудшение. Эти новости шли вразрез с недавним заявлением ее директора об улучшении состояния
Директор МакSим опровергла информацию, что у нее отказало легкое
Директор МакSим опровергла информацию, что у нее отказало легкое / Фото: instagram.com/sokllovamargarita

Теперь же директор МакSим отрицает информацию, что у певицы отказывает правое легкое. Согласно недавним пугающим новостям, рентген показал, что у певицы якобы перестает работать правое легкое и там увеличиваются кисты и полости. Также сообщалось, что эти проблемы сказались на сердце, что в целом привело к ухудшению состояния. Однако по словам директора МакSим, даже родственники не располагают такой подробной информацией о ее здоровье.

Как написала директор звезды Маргарита Соколова в Instagram, лечащие врачи, которые располагают всеми деталями, находятся на выходных, а сама артистка сейчас под наблюдением дежурных врачей.

Опять разрывается телефон и бомбят в директ. Отвечу так, я не знаю кто опять сбросил инфу о состоянии Марины. Такую инфу даже по закону запрещено выдавать без согласия на то родственников, – написала директор певицы.

Маргарита Соколова добавила, что до понедельника никаких уточнений о здоровье МакSим не будет.

Мою информацию прошу понять именно так! Марина находится под чутким наблюдением! Ей оказывается вся необходима помощь и очень большое внимание! Но лечащий врач имеет полную картину динамики. И необходимо именно его мнение и его комментарии, – добавила директор звезды.

Новые подробности о состоянии здоровья МакSим
Новые подробности о состоянии здоровья МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Ранее лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стих о певице МакSим.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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