В оточенні МакSим розповіли, звідки з'являються чутки про здоров'я співачки

Шанувальники співачки МакSим уважно стежать за новинами про стан здоров'я МакSим. Менеджерам співачка часто приходить спростовувати різні чутки про здоров'я артистки

PR-менеджерка МакSим розповіла про здоров'я співачки зараз / Фото: instagram.com/maksimartist

В мережі з'являються різні чутки про здоров'я співачки МакSим , яка вже більше місяця перебуває в комі. Найчастіше представники артистки спростовують інформацію, що з'явилася і закликають не вірити чуткам. PR-менеджерка співачки Яна Богушевская пояснила, звідки в Мережі з'являється інформація про здоров'я МакSим.

За словами представника співачки, лікарі лікарні, в якій перебуває виконавиця, можуть спілкуватися з журналістами, однак вона виключає, що це можуть бути саме лікарі МакSим.

"У нас немає підстав не довіряти лікарям. З телефоном в реанімацію взагалі не можна заходити, та й якщо Марину хтось сфотографує, цю людину елементарно вирахують. Ми маємо справу з професійними лікарями, яким навіть в голову не прийде цим займатися", – розповіла Яна Богушевська РІА Новинам .

Менеджерка МакSим повідомила, що співачка як і раніше у важкому стані / Фото: instagram.com/maksimartist

PR-менеджерка МакSим додала, що більшість інформації, яка потрапляє в Мережу, не відповідає дійсності.

"Я кожен день читаю різні версії хвороби Марини і можу сказати, що в основному це навіть не сливи з лікарні, а вигадки жовтої преси", – сказала Богушевская.

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PR-менеджерка співачка зазначила, зараз новин про здоров'я співачки немає. Вона як і раніше знаходиться у важкому стані в комі.

МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке / Фото: instagram.com/maksimartist

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію, що співачки вийшла з коми після візиту священика.