В пятом выпуске шоу Маска рассекретили Кажана. Детективы угадали этого персонажа!

Кто оказался под маской Кажана в гипрешоу Маска / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В пятом выпуске гипершоу "Маска" раскрыли личность Кажана. Оказалось, что все это время в костюме одновременно милого и жуткого персонажа был известный украинский актер Остап Ступка.

Все звездные детективы ранее единогласно утверждали, что Кажан – именно Остап!

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Остап Ступка оказался в костюме Кажана на гипершоу Маска / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актер не ожидал, что его так быстро рассекретят!

Это было просто непревзойденно – загадочно, мистически и с юмором. Все так, как и должно быть на проекте "Маска". Господа, детективы, как вам удалось меня разгадать, причем сразу? Это фантастика! – прокомментировал Остап Ступка в эфире канала "Украина".

В 5-м выпуске Маска рассекретили Кажана. Им оказался Остап Ступка / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

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Сегодня Кажан исполнил "Песню гениального сыщика" из мультфильма "Бременские музыканты". Остап Ступка настолько слился с композицией, что детективы сразу заверили всех – "Это актер!" И они оказались правы.

Подсказки Кажана

Вот, какие подсказки дал Остап детективам перед своим выступлением:

Знаете ли вы, что мое появление на свет когда-то стало настоящим чудом и праздником бед? А все потому, что оно совпало с пришествием на Землю чрезвычайно симпатичных фигур, таких как Воланд и Азазелло. Как думаете, я старше мессира или нет? Вообще-то моя жизнь ну очень классная и напоминает аттракцион под названием бешеная апокалиптическая карусель. Туда круть-верть, сюда верть-круть и так аж 19723 раза", – заинтриговал Кажан в подсказках гипершоу "Маска".

Это число Оля Полякова разделила на 365 – количество дней в году. Результат – 54. Детективы догадались, что это возраст Кажана. И действительно – он совпал с возрастом Остапа.

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Более того, Кажан намекал, что происходит из известной династии, поэтому детективы сразу же решили, что перед ними может быть Остап Ступка – сын легендарного актера Богдана Ступки.

А кого рассекретят в любимом шоу миллионов "Маска" в следующий раз – смотрите в субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале "Украина".

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