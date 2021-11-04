В СБУ признали ошибку и скоро уберут актера Томусяка из черного списка – инсайдер

В СБУ признали ошибку и скоро уберут Валентина Томусяка из черного списка Минкульта / Фото: Facebook-страница Валентина Томусяка

Сам актер опроверг, что снимался в пропагандистском фильме "Солнцепек". Всю ситуацию он назвал ужасной и потребовал убрать его имя из списка лиц, угрожающих нацбезопасности страны.

Как сообщили сайту "Сегодня" источники в СБУ, официальный ответ по ситуации с актером Валентином Томусяком еще готовится. Информацию же об участии Томусяка в пропагандистском фильме "Солнцепек" сотрудники СБУ взяли с российских сайтов.

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Теперь они проверили этот факт, и он не подтвердился: Валентин не снимался в "Солнцепеке". Поэтому сейчас ведется работа по исключению его из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Актера Валентина Томусяка СБУ случайно объявила врагом Украины / Фото: Инстаграм

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики Украины рассказали, что будут разбираться в ситуации.

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Вчера по решению СБУ в Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, попал украинский актер Валентин Томусяк. Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко обратился в ведомство с просьбой дополнительно проверить основания для такого внесения. А также инициировал верификацию МКИПом деятелей культуры, которые попадают в Перечень, если речь идет об их участии в художественных проектах

Напомним, по представлению СБУ Министерство культуры Украины внесло 32 актера в перечень лиц, представляющих угрозу безопасности страны из-за съемок в фильме о войне на Донбассе – "Солнцепек". В фильме история подается таким образом, что украинская армия якобы развязывает войну на Донбассе.

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