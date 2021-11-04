У СБУ визнали помилку і скоро приберуть актора Томусяка із чорного списку – інсайдер

У СБУ визнали помилку і незабаром приберуть Валентина Томусяка із чорного списку Мінкульту / Фото: Facebook-сторінка Валентина Томусяка

Сам актор спростував, що знімався у пропагандистському фільмі "Солнцепек". Ситуацію він назвав жахливою і вимагає прибрати його ім'я зі списку осіб, які загрожують нацбезпеці країни.

Як повідомили сайту "Сьогодні" джерела в СБУ, офіційну відповідь щодо ситуації з актором Валентином Томусяком ще готують. Інформацію про участь Томусяка в пропагандистському фільмі "Солнцепек" співробітники СБУ взяли з російських сайтів.

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Тепер вони перевірили цей факт, і він не підтвердився: Валентин не знімався у "Солнцепеке". Тому вже ведеться робота щодо виключення його зі списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Актора Валентина Томусяка СБУ випадково оголосила ворогом України / Фото: Инстаграм

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики України розповіли, що розбиратимуться у ситуації.

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Учора за рішенням СБУ до списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, потрапив український актор Валентин Томусяк. Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до відомства з проханням додатково перевірити підстави для такого внесення, а також ініціював верифікацію МКІПом діячів культури, які потрапляють до переліку, якщо йдеться про їхню участь у мистецьких проєктах.

Нагадаємо, за поданням СБУ Міністерство культури України внесло 32 актори до переліку осіб, які загрожують безпеці країни через зйомки у фільмі про війну на Донбасі – "Солнцепек". У фільмі історія подається таким чином, що українська армія нібито розв'язує війну на Донбасі.

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