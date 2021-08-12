Бузову раскритиковали за откровенный наряд: Почему нужно быть практически голой

Новый наряд Ольги Бузовой назвали слишком откровенным / Фото: instagram.com/buzova86

Не только семью Наташи Королевой часто критикуют в Сети. Достается от подписчиков и телеведущей Ольге Бузовой. Новый ее образ для съемок талант-шоу посчитали слишком откровенным и назвали безвкусным.

На опубликованных фото в Instagram Бузова позирует в мини-платье белого цвета с вырезами по бокам и глубоким декольте. Волосы телеведущая собрала в высокий хвост. Образ Ольга дополнила ярким макияжем с красной помадой на губах.

Ничего не бойтесь, мои хорошие. Кайфуйте! Ведь жизнь одна, я с вами, – подписала снимок телеведущая, попросив подписчиков оценить ее образ для съемок.

Ольга Бузова появилась на съемках шоу в вызывающем мини-платье / Фото: instagram.com/buzova86

Образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

В комментариях подписчики отметили, что Ольга Бузова выбирает слишком откровенные наряды.

"Красиво конечно. Но я не понимаю, почему нужно быть практически голой?"

"Годы идут, а юбки все короче"

"А как ходить, тем более сидеть в таком платье? Там же все видно"

К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

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