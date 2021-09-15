В Сети высмеяли новое видео Наташи Королевой и Тарзана в отеле: Какая пошлость

Наташа Королева показала видео с отдыха в Турции / Фото: instagram.com/koroleva__star

Популярная певица, которая недавно рассказала о личной жизни сына, сейчас вместе с супругом проводит время в Турции. Наташа Королева решила поделиться видео с отдыха, но нарвалась на критику.

На видео певица в розовых леггинсах и солнцезащитных очках заходит в номер отеля в сопровождении супруга. Певица удивилась декорированию комнаты и отметила романтичную атмосферу.

Решили немного продлить лето и спонтанно махнули в Турцию в уютный отель, – подписала публикацию певица.

Но в комментариях подписчики вновь раскритиковали Наташу Королеву. Многие назвали видео показухой, другим не понравился наряд артистки.

"Показуха одна. Одним словом артисты"

"Счастье на камеру – несчастье. Зачем?"

"Какая пошлость, типа два влюбленных. А сколько рогов друг другу сделали"

Напомним, Наташа Королева простила своему супругу Тарзану измену, в которой он признался публично. Пара решила забыть старые обиды, скандалы и начать все с чистого листа. Певица не любит обсуждать эту тему, а вот ее мама Людмила Порывай в одном из своих интервью обвинила в семейной драме Андрея Малахова, который скандальную тему обсуждал в эфире своей программы. Сам Малахов ранее заявлял, что любовница Тарзана пришла к нему и хотела стать гостьей его программы. Из-за дружбы с Наташей Королевой он решил отказаться от такого эксклюзива. Андрей предупреждал певицу о том, что другие каналы подхватят этот скандал.

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