Наташа Королева не против свадьбы 19-летнего сына cо стриптизершей, но есть одно условие

В Сети регулярно ходят слухи о свадьбе 19-летнего Архипа и его возлюбленной Мелиссы. Наташа Королева ответила, как относится к женитьбе сына

Наташа Королева прокомментировала слухи о свадьбе сына / Фото: instagram.com/koroleva__star

Сын Наташи Королевой Архип и его возлюбленная Мелисса живут в доме певицы. Она приехала в Москву в период пандемии и ей негде было жить.

Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде. Сначала он её под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнёздышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась, – рассказала певица об избраннице сына в программе "Секрет на миллион".

Сейчас Наташа Королева и Тарзан содержат сына и его избранницу, но это назвала временным решением. Если же пара решит пожениться, им придется рассчитывать только на себя.

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Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Если Архип в себе силы создать семью чувствует, то вперед. Мы дали им понять четко, что содержать их семью не готовы. Она очень хорошая девочка, но, главное, чтоб она нравилась Архипу. Я им говорила, что они должны понимать, что если решат создать семью и преумножить, то рассчитывать должны на себя, – сказала артистка.

Известно, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомились в компании общих друзей. Поначалу девушка не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства.

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