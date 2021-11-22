В шоу Новорічна Маска появится гламурная и милая лыжница Миша

Смотрите праздничное шоу "Новорічна МАСКА" / Фото: пресс-служба

Одной из загадочных участниц станет очень милая Миша на лыжах. В новогоднем выпуске шоу-детектива "Маска" она будет настоящим сюрпризом для звездных экспертов и зрителей. Маленькая героиня в ярком костюме покорит сердце каждого. Однако сама Миша решила поиграть с детективами и вместо красноречивых подсказок дала им только пустой конверт.

Я чрезвычайно мимишная и игривая. Посмотрите только на мои очаровательные длинные ресницы розового цвета, которые так отчетливо подчеркивают сияющий взгляд! На сцене этого шоу я буду зажигать новые и давно известные вам огоньки. Будьте внимательны, – интригует участница грандиозного шоу "Новорічна Маска" Миша на лижах.

Милая лыжница Миша – новый персонаж "Новорічної маски" / Фото: пресс-служба

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Кроме того, загадочная героиня оказалась обладательницей самых длинных усов на проекте – они опускаются до пола! А в качестве праздничных аксессуаров ей достались лыжи и палки, украшенные блестками розового цвета.

На сцене героиня исполнит знакомую каждому песню "А снег идет" из фильма "Карьера Димы Горина", что еще сильнее запутает звездных детективов, ведь, увидев Мишу на лыжах, они сразу вынесли свой вердикт – "Это Jerry Heil!". Однако удалось ли им угадать на этот раз?

Мне так нравится "Новорічна Маска"! Здесь так много новых героев и известных людей. Это действительно невероятный праздник! – комментирует звездный детектив гипершоу "Маска", певица NK | Настя Каменских.

Шоу "Новорічна Маска" объединит самых популярных артистов страны. В праздничную ночь помогать постоянным детективам шоу отгадывать знаменитостей под масками будут их коллеги – звездные гости, среди которых певицы Наталья Могилевская, Злата Огневич, Анастасия Приходько и много других знаменитостей.

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Смотрите самую загадочную премьеру "Новорічна Маска" 31 декабря на канале "Украина"!

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