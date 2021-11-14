В США певица помочилась на лицо фанату прямо на сцене (видео)

София Уриста помочилась во время выступления на рок-фестивале / Фото: Instagram

Солистка кавер-группы София Уриста перепевала хит Wake Up группы Rage Against the Machine. Во время выступления она позвала поклонника на сцену, сказала ему лечь, а затем спустила штаны и справила нужду парню на лицо.

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Когда в комментариях разразился скандал и все начала хейтить певицу, кавер-группа решила прокомментировать инцидент.

Вчера вечером мы прекрасно провели время в Welcome to Rockville. София увлеклась. Никто из нас этого не ожидали, и это не то, что вы снова увидите на наших концертах, – написала группа в Twitter.

София Уриста известна не только как солистка Brass Against. Она принимала участие в The Voice, где ее наставницей была Майли Сайрус.

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Напомним, Канье Уэст помочился на статуэтку "Грэмми". Спустя полгода рэпер получил еще одну награду "Грэмми" за лучший современный христианский музыкальный альбом.

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