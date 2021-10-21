"Тебе п**ды дам я!": Лидер Ляпис-98 ударил фаната прямо на концерте в Полтаве (видео)

Белорусского рок-исполнителя возмутило поведение поклонника на концерте: Михалок прервал выступление, когда его увидел, а потом напал со злостью

Сергей Михалок ударил мужчину на концерте / Фото: Скриншот из YouTube

Концерт белорусского коллектива "Ляпис-98" в центре Полтавы закончился скандально. Солист рок-группы Сергей Михалок прямо во время выступления поссорился с одним из зрителей. Артисту не понравилось, что поклонник с гитарой вышел на сцену. На видео, которое снимали зрители из зала видно, что все начиналось со словесной перепалки – певец начал требовать у него показать входной билет:

Покажи мне билет! Как ты сюда попал, на шару? Или ты пришел на нелюбимого артиста? Чего ты мне деньгами мельтешишь, у тебя билет есть? Чего ты дрожишь? – спрашивал Сергей у мужчины.

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Затем фронтмен взял парня за одежду сильно ударил головой. Зачем мужчина вышел к коллективу на сцену неизвестно.

С теми зрителями, которые негативно отреагировали на происходящее – начали прогонять его со сцены, Михалок потом тоже хотел разобраться. Он попытался спуститься к ним в зал и продолжить разговор.

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Сам певец пока что никак не прокомментировал произошедшее – только анонсировал дальнейшие выступления рок-группы и пригласил зрителей.

Это не первый конфликт Сергея Михалка с поклонником: весной 2015 года он уже дрался со зрителем во время концерта – это происходило тоже в Полтаве.

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