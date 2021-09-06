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Инстасамка на концерте в Киеве выгнала фаната из зала: Я не собираюсь это объяснять

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
6 сентября, 10:53
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Рэперша-скандалистка Дарья Зотеева устраивает скандалы не только в "быту", но и на сцене. Вчера исполнительница потребовала, чтобы охрана вывела из зала парня, который пришел на ее концерт
Инстасамка выгнала фаната с концерта в Киеве
Инстасамка выгнала фаната с концерта в Киеве / Фото: instagram.com/instasamka

В соцсетях многие пишут, что этот парень вовсе не был фанатом Инстасамки и даже пришел на концерт в футболке с надписью "Инстасвалка". Другие же думают, что это очередной хайп от Даши и на самом деле это был подставной человек.

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Это может быть правдой, учитывая, что ранее она несколько раз попалась на лжи и сама призналась, что скандал с зеленкой был лишь хайпом.

Так, Даша прервала выступление и начала показывать пальцем на парня в толпе со словами:

А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится в зале. Можно его вывести на**й? Ты, в панамке белой уе***ной, проваливай на**й отсюда.

Внимание, видео содержит нецензурную речь!

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Очевидцы утверждают, что парень "не делал ничего такого" и просто стоял, а реакция Инстасамки совершенно для нее нормальная.

Instasamka / Фото: instagram.com/instasamka

Вскоре рэперша прокомментировала ситуацию у себя в Instastories. Вообще Даша отказалась что-либо объяснять, отметив, что никогда бы не выгнала человека со своего концерта без причины.

Я не собираюсь объяснять, почему я это сделала и я бы никогда не выгнала своего фаната просто так, – написала Инстасамка в соцсети.

Скриншот: instagram.com/stories/instasamka
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Как звезды реагируют на хамов, смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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