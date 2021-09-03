Хавьер Бардем, Зендая, Ребекка Фергюсон, Дени Вильнев, Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Джош Бролин на фотоколле 78-го Венецианского кинофестиваля / Фото: Getty Images, themoviedb.org
Сегодня на Венецианском кинофестивале, где вчера состоялась премьера украинского фильма, снятого в одесской колонии, во внеонкурсной программе показали научно-фантастический приключенческий фильм "Дюна". За эту экранизацию романа Фрэнка Герберта в свое время брались Дэвид Линч, Алехандро Ходоровски, но обе попытки были неуспешны. Лишь режиссеру "Бегущего по лезвию 2049" и "Прибытия" Дени Вильневу удалось ecgtiyj довести фильм до большого экрана.
На фотоколл "Дюны" прибыли исполнители главных ролей – голливудские звезды первой величины: Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Хавьер Бардем, Тимоти Шаламе, Зендая, Дейв Батиста, Джош Бролин и, конечно же, сам режиссер Дени Вильнев.
Сюжет "Дюны"
Фильм является адаптацией первой половины бестселлера Фрэнка Герберта и рассказывает историю молодого Пола Атрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы спасти свой народ.
Действие сюжета разворачивается в далеком будущем в галактической империи. Люди новой эпохи отказались от Земли, какой мы ее знаем сейчас, компьютеров, религий и национальностей, и теперь могут совершать межпланетные путешествия с помощью особого вещества – "меланжа", также известного, как "спайс". Это самое драгоценное вещество во всей Вселенной, где Великие Дома управляют целыми планетами. Но источником меланжа является лишь одна планета – Арракис, или же Дюна.
По приказу императора Дюна переходит во владение Дома Атрейдесов, а именно – Полу Атрейдесу. Ему предстоит стать лидером фременов – племени людей на планете Дюна, и отправиться в удивительное путешествие, которое изменит судьбу всей планеты.
Премьера фильма "Дюна" в Украине запланирована на 16 сентября.
Смотрите украинский трейлер фильма "Дюна":
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