В восьмом выпуске шоу Холостячка-2 проект покинул Олег Плахотнюк

Олег Плахотнюк покинул проект "Холостячка-2" в восьмом выпуске / Фото: СТБ, instagram.com/zlata.ognevich

Многие зрители уже давно подозревали, что совсем скоро шоу "Холостячка-2" покинет Олег Плахотнюк. А остальные участники просто считали дни до того момента, когда это произойдет. Ведь все были убеждены в том, что у Златы нет чувств к Олегу. И сегодня Холостячка подтвердила все догадки.

Не хочется завлекать его в отношения, в которых от меня не будет отдачи, – прокомментировала Огневич.

Если Олег уже начал влюбляться в Злату, то у Холостячки так и не проснулись чувства к этому участнику.

Реклама

Фото: СТБ

Плахотнюк очень расстроился из-за того, что ему так и не удалось завоевать сердце Златы Огневич. Тем не менее, мужчина оказался в пятерке участников, за несколько шагов до финала.

Но даже когда участник побеждает в проекте, это еще не означает, что после завершения шоу будет хэппи-энд. Довольно часто, к примеру, на шоу "Холостяк" победительница и главный герой расставались через пару месяцев отношений, когда каждый из них срывает свою "маску" и начинается реальная жизнь вне камер.

Кстати, о масках! На гипершоу телеканала "Украина" – "Маска" Ведущий проекта Владимир Остапчук перевоплотится в Шерлока Холмса и будет раздавать подсказки звездным детективам. Это нельзя пропустить!

Реклама

Читайте другие новости по теме: