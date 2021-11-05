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"Татарва, черномазая": Злату Огневич травили в детстве из-за внешности ее одноклассники

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
5 ноября, 20:06
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В новом выпуске шоу "Холостячка-2" Злата Огневич заявила, что в детстве столкнулась с расизмом. Одноклассники обижали ее из-за того, что будущая звезда была не похожа на других детей
Злату Огневич обижали в детстве из-за ее схожести с крымскими татарами
Злату Огневич обижали в детстве из-за ее схожести с крымскими татарами / Фото: скриншот

Злата Огневич росла в Крыму, но даже несмотря на то, что на полуострове живут представители разных национальностей, будучи маленькой Злата все равно сталкивалась с проявлением расизма.

По словам Огневич, она внешне она всегда отличалась от своих одноклассников. Иногда дети бывают слишком жестоки, переходя все границы:

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В детстве я была похожа на крымскую татарочку. И меня из-за этого часто дразнили. Было жутко обидно, до слез. Называли меня "татарва", "вонючка". Говорили: "Посмотри на себя, черномазая". Я была забитым ребенком. Но нашла в себе внутреннюю силу благодаря маме, – поделилась Злата в новом выпуске "Холостячки-2".

Фото: скриншот

По словам Златы, именно мама помогла ей справиться с комплексами и подарила веру в себя.

Она меня ставила перед зеркалом. Гладила по волосам, по шее, плечикам. И говорила: "Посмотри на себя, ты такая красивая. Они же маленькие, не понимают. Ты у меня самая любимая, талантливая, прекрасная. Это был период, когда я начала петь, выигрывать в конкурсах, уверенность в себе, благодаря этому у меня появились крылья, я поняла, что моя ценность не в том, что говорят обо мне другие, а в том, какой я себя ощущаю, – со слезами на глазах рассказала Злата.

Фото: скриншот

Сегодня в мире расизм и дискриминация вызывают большое осуждение, но иногда даже звезды на этой почве все равно попадают в скандалы.

Кстати, Оля Полякова на гипершоу "Маска" недавно назвала главных скандалисток в украинском шоубизнесе.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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