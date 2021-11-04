Остапчук Шерлокович: ведущий гипершоу Маска примеряет образ самого известного детектива

В эту субботу в 21:00 зрители канала "Украина" увидят третий выпуск шоу "Маска". Ведущий обещает, что эфир станет очень необычным, ведь он в образе Шерлока Холмса даст ценные подсказки судьям

Владимир Остапчук в новом выпуске шоу "Маска" станет Шерлоком Холмсом / Фото: пресс-служба

Во втором сезоне грандиозного шоу "Маска" подсказки стали гораздо сложнее, а Андрей Данилко вообще называет их "запутками". Но в третьем выпуске проекта ведущий Владимир Остапчук перевоплотится в известного детектива Шерлока Холмса, которому под силу раскрыть самые запутанные дела в мире.

Как вы знаете, есть несколько версий лент о Шерлоке Холмсе. Мы же ориентировались на сериал с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Для этого образа мне специально сшили костюм, а еще у меня будет настоящий киношный парик. Поэтому в третьем эфире я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, который будет больше обращаться к своим коллегам-детективам, – говорит Владимир.

/ Фото: пресс-служба

Реклама

Ведущий гипершоу "Маска" обещает раскрыть запутанное дело одного из прошлых выпусков, а также тайны участников, которые они тщательно скрывают за семью замками.

Но не думайте, что я так просто назову вам имена звезд под масками. На самом деле я сам их не знаю, но редакторы подготовили мне реальные факты о наших участниках, которые в эту субботу я озвучу, – интригует ведущий грандиозного шоу.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 6 ноября, в 21:00 на канале "Украина"!

Читайте также: