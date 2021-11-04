Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Заря - ЦСКА: онлайн Заря - ЦСКА: онлайн 💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне
Результаты поиска

Томусяк vs Минкульт

Депп и Макгрегор

Спирс винит маму

Правда про Окси

Шоу "Маска". Сезон 2

О чем "Вечные"?
СЕГОДНЯ Звезды Шоу

Остапчук Шерлокович: ведущий гипершоу Маска примеряет образ самого известного детектива

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
4 ноября, 20:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В эту субботу в 21:00 зрители канала "Украина" увидят третий выпуск шоу "Маска". Ведущий обещает, что эфир станет очень необычным, ведь он в образе Шерлока Холмса даст ценные подсказки судьям
Владимир Остапчук в новом выпуске шоу "Маска" станет Шерлоком Холмсом
Владимир Остапчук в новом выпуске шоу "Маска" станет Шерлоком Холмсом / Фото: пресс-служба

Во втором сезоне грандиозного шоу "Маска" подсказки стали гораздо сложнее, а Андрей Данилко вообще называет их "запутками". Но в третьем выпуске проекта ведущий Владимир Остапчук перевоплотится в известного детектива Шерлока Холмса, которому под силу раскрыть самые запутанные дела в мире.

Как вы знаете, есть несколько версий лент о Шерлоке Холмсе. Мы же ориентировались на сериал с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли. Для этого образа мне специально сшили костюм, а еще у меня будет настоящий киношный парик. Поэтому в третьем эфире я буду таким Остапчуком Шерлоковичем, который будет больше обращаться к своим коллегам-детективам, – говорит Владимир.

/ Фото: пресс-служба

Реклама

Ведущий гипершоу "Маска" обещает раскрыть запутанное дело одного из прошлых выпусков, а также тайны участников, которые они тщательно скрывают за семью замками.

Но не думайте, что я так просто назову вам имена звезд под масками. На самом деле я сам их не знаю, но редакторы подготовили мне реальные факты о наших участниках, которые в эту субботу я озвучу, – интригует ведущий грандиозного шоу.

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 6 ноября, в 21:00 на канале "Украина"!

Читайте также:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Она сказала "ДА"
Кристен Стюарт & Дилан Майер
Как это было?
Цитата дня

Это была красивая и мощная история, в которой мы встретились, выросли профессионально, достигли очень больших результатов

Asti певица, экссолистка поп-группы "Artik & Asti"
Первый комментарий о расставании группы
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Опрос
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Как вам новая "Мисс Украина-2021"?
Узнать больше об Александре
Сама себе модель
Rihanna в рекламе своего бренда нижнего белья
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять