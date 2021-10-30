Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии – СМИ

Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии / Фото: YouTube

Сейчас состояние звезды "Ширли-мырли" и сериала "Моя прекрасная няня" оценивают как крайне тяжелое. Врачи обеспокоены работой сердца Гаркалина, пишет КП.

Кроме того, у актера все чаще наблюдается низкое давление, ему постоянно назначают новые препараты.

Реклама

Валерий Гаркалин / Фото: Instagram

Что произошло с Гаркалиным

Российского артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с COVID-19. На тот момент у актера диагностировали пневмонию и поражение 85% легких.

На фоне коронавирусной инфекции у Гаркалина образовался тромбоз вен на ногах. Спустя неделю после того, как 67-летний Валерий Гаркалин вышел из комы, его состояние резко ухудшилось и начались проблемы с сердцем.

Реклама

Валерий Гаркалин знаком зрителям по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".

Еще новости по теме: