Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии – СМИ

Валерий Гаркалин после выхода из комы находится в тяжелом состоянии / Фото: YouTube
Сейчас состояние звезды "Ширли-мырли" и сериала "Моя прекрасная няня" оценивают как крайне тяжелое. Врачи обеспокоены работой сердца Гаркалина, пишет КП.
Кроме того, у актера все чаще наблюдается низкое давление, ему постоянно назначают новые препараты.
Что произошло с Гаркалиным
Российского артиста Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве с COVID-19. На тот момент у актера диагностировали пневмонию и поражение 85% легких.
На фоне коронавирусной инфекции у Гаркалина образовался тромбоз вен на ногах. Спустя неделю после того, как 67-летний Валерий Гаркалин вышел из комы, его состояние резко ухудшилось и начались проблемы с сердцем.
Валерий Гаркалин знаком зрителям по фильмам "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый". Он также снялся в сериалах "Моя прекрасная няня", "Между нами девочками".
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