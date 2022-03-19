Валерию Леонтьеву – 73! Показываем самые экстравагантные сценические костюмы Казанова (фото)

Подборка ТОП-сценических костюмов Валерия Леонтьева / Фото: Instagram

Еще в начале марта российские фанаты певца били тревогу из-за его экстренного отъезда из РФ, где у него были запланированы концерты. Многие думали, что Валерий Леонтьев сбежал из страны-агрессора вслед за Аллой Пугачевой после нападения России на Украину.

Впрочем, как выяснилось, Леонтьев просто решил уехать в Майами, где он давно уже живет с женой. Вероятно, артист поспешил в США, чтобы организовать праздник в честь 73-летия. Сам артист исчез с горизонта и не появляется на публике уже как минимум месяц.

Реклама

Начиная с 1980-х годов Валерий Леонтьев любит эпатировать публику и делает это с огромным удовольствием. Каждый выход звезды – повод для новых сплетен. Певец не боится критики и смело позирует в своих ярких нарядах со стразами, блестками и перьями. Именно благодаря эпатажным концертным образам артист смотрится на сцене как денди.

"Сегодня" предлагают посмотреть вам самые эффективные образы Валерия Леонтьева в день его рождения.

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скриншот из YouTube

/ Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

/ Фото: Скриншот из YouTube

Создается впечатление, что артист с рождения любит удивлять публикую своими образами и никогда не перестанет это делать.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.