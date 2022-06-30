Василиса Фролова показала, как "русский мир" уничтожил ее родной двор в Харькове: жуткие кадры (видео)

Ведущая Василиса Фролова показала очередные последствия вражеских обстрелов Харькова / Фото: instagram.com/vasyafrolova

Харьков – один из тех украинских городов, который ежедневно оккупанты бомбят. По мнению заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, таким образом захватчики пытаются помешать контрнаступлению ВСУ, которые постепенно освобождают область от рашистов.

Украинские звезды каждый день говорят об обстрелах города в Сети и выражают свою ярость касательно циничных врагов.

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На днях телеведущая Василиса Флорова показала в Instagram жуткое видео попадания ракеты в ее родной двор в Харькове. Также звезда прикрепила фото последствий прихода жалкого "русского мира".

Ведущая уже около 20 лет там не живет. Однако ее сердце разрывается, видя, что захватчики делают с городом, в котором она провела свое детство и юность.

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Четыре хрущевки на Новых Домах, в которых я знала почти всех жителей, каждый подъезд, потому что всюду были друзья и одноклассники, помню каждую яму в асфальте, потому что первый собственный автомобиль припарковать именно в этом дворе было детской мечтой. Я родилась там, выросла, провела все детство именно на этой поляне с двумя качелями и турниками. Именно перед моими окнами именно на мою родную поляну прилетели долбанные рашистские ракеты! Я весь день до сих пор не могу это принять, – написала Василиса.

Фролова заявила, что в результате рашистских обстрелов два человека в ее дворе погибли. Также есть раненые дети, которые просто играли в футбол на улице.

Рашисты уничтожают двор за двором, дом за домом, город за городом, но они не в состоянии уничтожить страну! Не по зубам! У нас слишком много рычагов, ненависти, мести и желания победить! – добавила телеведущая.

Кратко о Василисе Фроловой

Настоящее имя телеведущей Юлия. Она родилась в 1978 году в Харькове. Начинала карьеру с конкурсов красоты. В 1995 году получила звание "Вице-королева Харькова". Дважды завоевывала титул Miss Body Beautiful of the world. Работала моделью в Украине, России и Франции.

В марте 2021 года телеведущая впервые стала мамой. У нее и продюсера Дмитрия Котеленеца родился сын Родион. У Дмитрия есть еще дочь Соня и сын Матвей от экс-жены.

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Василиса с сыном/ с Дмитрием Котеленецем

Напомним, недавно телеведущая Лидия Таран рассказывала, что рашисты обстреляли многоэтажку в Киеве, где она живет. Что с квартирой звезды – читайте в материале.