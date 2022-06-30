Василіса Фролова показала, як "русскій мір" знищив її рідний двір у Харкові: моторошні кадри (відео)

Ведуча Василіса Фролова показала чергові наслідки ворожих обстрілів Харкова

Харків – одне з тих українських міст, яке щодня окупанти бомблять. На думку заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, таким чином загарбники намагаються завадити контрнаступу ЗСУ, які поступово звільняють область від рашистів.

Українські зірки щодня говорять про обстріли міста у Мережі та висловлюють свою лють щодо цинічних ворогів.

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Днями телеведуча Василіса Флорова показала в Instagram моторошне відео влучання ракети у її рідній двір у Харкові. Також зірка прикріпила фото наслідків приходу жалюгідного "русского міра".

Ведуча вже близько 20 років там не живе. Однак її серце розривається, бачачи, що загарбники роблять з містом, у якому вона провела своє дитинство та юність.

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Чотири хрущовки на Нових Домах, в яких я знала майже всіх мешканців, кожен під’їзд, бо усюди були друзі і однокласники, пам’ятаю кожну яму в асфальті, бо першу власну автівку припаркувати саме в цьому дворі було дитячою мрією. Я народилась там, виросла, провела все дитинство саме на цій поляні з двома качелями і турниками. Саме перед моїми вікнами саме на мою рідну поляну прилетіли довбані рашистські ракети! Я весь день й досі не можу це прийняти, – написала Василіса.

Фролова заявила, що внаслідок рашистського обстрілу дві людини у її дворі загинуло. Також є поранені дітки, які просто грали у футбол на вулиці.

Рашисти знищують двір за двором, будинок за будинком, місто за містом, але вони не взмозі знищити країну! Не по зубах! В нас вже занадто багато важелів, ненависті, помсти і бажання перемогти!, – додала телеведуча.

Коротко про Василісу Фролову

Справжнє ім'я телеведучої Юлія. Вна народилась 1978 року у Харкові. Починала кар'єру з конкурсів краси. У 1995 році отримала звання "Віце-королева Харкова". Двічі завойовувала титул "Miss Body Beautiful of the world". Працювала моделлю в Україні, Росії та Франції.

У березні 2021 року телеведуча вперше стала мамою. У неї та продюсера Дмитра Котеленеця народився син Родіон. У Дмитра є ще донька Соня та син Матвій від ексдружини.

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Василіса з сином/ з Дмитром Котеленецем

Нагадаємо, нещодавно телеведуча Лідія Таран розповідала, що рашисти обстріляли багатоповерхівку у Києві, де вона живе. Що з квартирою зірки – читайте у матеріалі.