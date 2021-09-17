Ведущие и лауреаты: все, что нужно знать о церемонии Emmy Awаrds 2021

Все, что известно о церемонии награждения Emmy Awаrds 2021 / Фото: Getty Images

Emmy Awards считается главной телевизионной премией США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм. В этом году за статуэтку соревнуются сериалы, мини-сериалы, актеры, режиссеры и сценаристы в разных категориях.

Emmy Awards – главная телевизионная премия США / Фото: Getty Images

Где и когда состоится церемония Emmy Awards-2021

Вручение статуэток Emmy Awards состоится 19 сентября 2021 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Церемония "Эмми" в Microsoft Theater / Фото: Getty Images

Ведущий церемонии

В этом году ведущим 73-й церемонии выступит Седрик Антонио Кайлс – американский актер и комик, также известный под псевдонимом Седрик "Развлекатель".

Номинации Emmy Awards-2021

Номинанты на премию Emmy Awards-2021 были объявлены 13 июля 2021 года. В числе категорий: "Лучший комедийный сериал", "Лучший драматический сериал", "Лучший мини-фильм", шесть номинаций для ведущих актеров, актеров второго плана, гостевых актеров, а также номинации для сценаристов и режиссеров.

Кто номинирован на Эмми в 2021 году

Лидеры среди номинантов Emmy Awards-2021 – сериалы "Корона", Ванда/Вижен" и "Мандалорец". Вот так выглядит список номинаций в этом году:

Лучший драматический сериал

"Пацаны"

"Бриджертоны"

"Корона"

"Рассказ служанки"

"Страна Лавкрафта"

"Мандалорец"

"Поза"

"Это мы"

Лучший комедийный сериал

"Эмили в Париже"

"Хитрости"

"Кобра Кай"

"Чёрная комедия"

"Бортпроводница"

"Метод Комински"

"Тед Лассо"

"4лен"

Лучший мини-сериал или телефильм

"Я могу уничтожить тебя"

"Мэйр из Исттауна"

"Ход королевы"

"Подземная железная дорога"

"Ванда/Вижен"

Лучший анимационный сериал

"Большой рот"

"Закусочная Боба"

"Первобытный"

"Южный Парк"

"Симпсоны"

Лучший короткометражный анимационный сериал

"Любовь. Смерть. Роботы"

"Робоцып"

"Жил-был снеговик"

"Симпсоны: Пробуждение после тихого часа"

Лучшая актриса в драматическом сериале

Узо Одуба ("Пациенты")

Оливия Колман ("Корона")

Эмма Коррин ("Корона")

Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")

Эм Джей Родригес ("Поза")

Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Лучший актер в драматическом сериале

Реге Жан-Пейдж ("Бриджертоны")

Билли Портер ("Поза")

Мэттью Риз ("Перри Мейсон")

Стрелинг К. Браун ("Это мы")

Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")

Джош О’Коннор ("Корона")

Лучшая актриса в комедийном сериале

Кейли Куоко ("Бортпроводница")

Эйди Брайант ("Выскочка")

Эллисон Дженни ("Мама")

Трейси Эллис Росс ("Чёрная комедия")

Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в комедийном сериале

Энтони Андерсон ("Черная комедия")

Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")

Майкл Дуглас ("Метод Комински")

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")

Кинан Томпсон ("Кинан")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")

Кейт Уинслет ("Мэйр из Исттауна")

Микаэла Коэл ("Я могу тебя уничтожить")

Синтия Эриво ("Гений: Арета")

Элизабет Олсен ("ВандаВижен")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

Пол Беттани ("ВандаВижен")

Хью Грант ("Отыграть назад")

Юэн Макгрегор ("Холстон")

Лин Мануэль-Миранда ("Гамильтон")

Лесли Одом-младший ("Гамильтон")

Напомним, что в 2020 году церемония Emmy Awаrds проходила в онлайн формате. Тогда тройкой лучших сериалов (драма, комедия мини-сериал) назвали "Наследников", "Шиттс Крик" и "Хранители".

А еще Зендея стала самой юной актрисой в истории, получившей "Эмми" за лучшую главную роль в драматическом сериале ("Эйфория").

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