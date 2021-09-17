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Ведущие и лауреаты: все, что нужно знать о церемонии Emmy Awаrds 2021

Инна Петрова
17 сентября, 17:14
73-я по счету церемония вручения телевизионной премии "Эмми" состоится 19 сентября. Коротко рассказываем основную информацию о премии в этом году

Все, что известно о церемонии награждения Emmy Awаrds 2021 / Фото: Getty Images

Emmy Awards считается главной телевизионной премией США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм. В этом году за статуэтку соревнуются сериалы, мини-сериалы, актеры, режиссеры и сценаристы в разных категориях.

Emmy Awards – главная телевизионная премия США / Фото: Getty Images

Где и когда состоится церемония Emmy Awards-2021

Вручение статуэток Emmy Awards состоится 19 сентября 2021 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Церемония "Эмми" в Microsoft Theater / Фото: Getty Images

Ведущий церемонии

В этом году ведущим 73-й церемонии выступит Седрик Антонио Кайлс – американский актер и комик, также известный под псевдонимом Седрик "Развлекатель".

Номинации Emmy Awards-2021

Номинанты на премию Emmy Awards-2021 были объявлены 13 июля 2021 года. В числе категорий: "Лучший комедийный сериал", "Лучший драматический сериал", "Лучший мини-фильм", шесть номинаций для ведущих актеров, актеров второго плана, гостевых актеров, а также номинации для сценаристов и режиссеров.

Кто номинирован на Эмми в 2021 году

Лидеры среди номинантов Emmy Awards-2021 – сериалы "Корона", Ванда/Вижен" и "Мандалорец". Вот так выглядит список номинаций в этом году:

Лучший драматический сериал

  • "Пацаны"
  • "Бриджертоны"
  • "Корона"
  • "Рассказ служанки"
  • "Страна Лавкрафта"
  • "Мандалорец"
  • "Поза"
  • "Это мы"

Лучший комедийный сериал

  • "Эмили в Париже"
  • "Хитрости"
  • "Кобра Кай"
  • "Чёрная комедия"
  • "Бортпроводница"
  • "Метод Комински"
  • "Тед Лассо"
  • "4лен"

Лучший мини-сериал или телефильм

  • "Я могу уничтожить тебя"
  • "Мэйр из Исттауна"
  • "Ход королевы"
  • "Подземная железная дорога"
  • "Ванда/Вижен"

Лучший анимационный сериал

  • "Большой рот"
  • "Закусочная Боба"
  • "Первобытный"
  • "Южный Парк"
  • "Симпсоны"

Лучший короткометражный анимационный сериал

  • "Любовь. Смерть. Роботы"
  • "Робоцып"
  • "Жил-был снеговик"
  • "Симпсоны: Пробуждение после тихого часа"

Лучшая актриса в драматическом сериале

  • Узо Одуба ("Пациенты")
  • Оливия Колман ("Корона")
  • Эмма Коррин ("Корона")
  • Элизабет Мосс ("Рассказ служанки")
  • Эм Джей Родригес ("Поза")
  • Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта")

Лучший актер в драматическом сериале

  • Реге Жан-Пейдж ("Бриджертоны")
  • Билли Портер ("Поза")
  • Мэттью Риз ("Перри Мейсон")
  • Стрелинг К. Браун ("Это мы")
  • Джонатан Мейджорс ("Страна Лавкрафта")
  • Джош О’Коннор ("Корона")

Лучшая актриса в комедийном сериале

  • Кейли Куоко ("Бортпроводница")
  • Эйди Брайант ("Выскочка")
  • Эллисон Дженни ("Мама")
  • Трейси Эллис Росс ("Чёрная комедия")
  • Джин Смарт ("Хитрости")

Лучший актер в комедийном сериале

  • Энтони Андерсон ("Черная комедия")
  • Уильям Х. Мэйси ("Бесстыжие")
  • Майкл Дуглас ("Метод Комински")
  • Джейсон Судейкис ("Тед Лассо")
  • Кинан Томпсон ("Кинан")

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

  • Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы")
  • Кейт Уинслет ("Мэйр из Исттауна")
  • Микаэла Коэл ("Я могу тебя уничтожить")
  • Синтия Эриво ("Гений: Арета")
  • Элизабет Олсен ("ВандаВижен")

Лучший актер в мини-сериале или телефильме

  • Пол Беттани ("ВандаВижен")
  • Хью Грант ("Отыграть назад")
  • Юэн Макгрегор ("Холстон")
  • Лин Мануэль-Миранда ("Гамильтон")
  • Лесли Одом-младший ("Гамильтон")

Напомним, что в 2020 году церемония Emmy Awаrds проходила в онлайн формате. Тогда тройкой лучших сериалов (драма, комедия мини-сериал) назвали "Наследников", "Шиттс Крик" и "Хранители".

А еще Зендея стала самой юной актрисой в истории, получившей "Эмми" за лучшую главную роль в драматическом сериале ("Эйфория").

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