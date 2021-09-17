Ведучі та лауреати: все, що потрібно знати про церемонію Emmy Awаrds 2021

Все, що відомо про церемонію нагородження Emmy Awаrds 2021 / Фото: Getty Images
Emmy Awards вважається головною телевізійною премією США, що присуджується кращим телепрограмам року, які вийшли в прайм-тайм. В цьому році за статуетку змагаються серіали, міні-серіали, актори, режисери і сценаристи в різних категоріях.
Де і коли відбудеться церемонія Emmy Awards-2021
Вручення статуеток Emmy Awards відбудеться 19 вересня 2021 року в Microsoft Theater в Лос-Анджелесі, Каліфорнія.
Ведучий церемонії
Цього року ведучим 73-й церемонії виступить Седрік Антоніо Кайлс – американський актор і комік, також відомий під псевдонімом Седрік "Розважальник".
Номінації Emmy Awards-2021
Номінанти на премію Emmy Awards-2021 були оголошені 13 липня 2021 року. У числі категорій: "Кращий комедійний серіал", "Кращий драматичний серіал", "Кращий міні-фільм", шість номінацій для провідних акторів, акторів другого плану, гостьових акторів, а також номінації для сценаристів і режисерів.
Хто номінований на Еммі у 2021 році
Лідери серед номінантів Emmy Awards-2021 – серіали "Корона", "Ванда/Вижен" і "Мандалорецб" . Ось так виглядає список номінацій в цьому році:
Кращий драматичний серіал
- "Пацани"
- "Бріджертони"
- "Корона"
- "Розповідь служниці"
- "Країна Лавкрафта"
- "Мандалорець"
- "Поза"
- "Це ми"
Кращий комедійний серіал
- "Емілі в Парижі"
- "Хитрощі"
- "Кобра Кай"
- "Чорна комедія"
- "Бортпровідниця"
- "Метод Комінскі"
- "Тед Лассо"
- "4лен"
Кращий міні-серіал або телефільм
- "Я можу знищити тебе"
- "Мейр з Істтауну"
- "Хід королеви"
- "Підземна залізниця"
- "Ванда/Віжен"
Кращий анімаційний серіал
- "Великий рот"
- "Закусочна Боба"
- "Первісна"
- "Південний парк"
- "Сімпсони"
Кращий короткометражний анімаційний серіал
- "Кохання. Смерть. роботи "
- "Робоцип"
- "Жив-був сніговик"
- "Сімпсони: Пробудження після тихої години"
Краща акторка в драматичному серіалі
- Узо Одуба ( "Пацієнти")
- Олівія Колман ( "Корона")
- Емма Коррін ( "Корона")
- Елізабет Мосс ( "Розповідь служниці")
- Ем Джей Родрігес ( "Поза")
- Джерні Смоллетт ( "Країна Лавкрафта")
Кращий актор в драматичному серіалі
- Реге Жан-Пейдж ( "Бріджертон")
- Біллі Портер ( "Поза")
- Меттью Різ ( "Перрі Мейсон")
- Стрелінг К. Браун ( "Це ми")
- Джонатан Мейджорс ( "Країна Лавкрафта")
- Джош О'Коннор ( "Корона")
Краща акторка в комедійному серіалі
- Кейлі Куоко ( "Бортпровідниця")
- Ейді Брайант ( "Вискочка")
- Еллісон Дженні ( "Мама")
- Трейсі Елліс Росс ( "Чорна комедія")
- Джин Смарт ( "Хитрощі")
Кращий актор в комедійному серіалі
- Ентоні Андерсон ( "Чорна комедія")
- Вільям Х. Мейсі ( "Безсоромні")
- Майкл Дуглас ( "Метод Комінскі")
- Джейсон Судейкіс ( "Тед Лассо")
- Кінан Томпсон ( "Кінан")
Краща акторка в міні-серіалі або телефільмі
- Аня Тейлор-Джой ( "Хід королеви")
- Кейт Уінслет ( "Мейр з Істтауна")
- Мікаела Коельо ( "Я можу тебе знищити")
- Синтія Еріво ( "Геній: Арета")
- Елізабет Олсен ( "ВандаВіжен")
Кращий актор в міні-серіалі або телефільмі
- Пол Беттані ( "ВандаВіжен")
- Х'ю Грант ( "Відіграти назад")
- Юен Макгрегор ( "Холстон")
- Лін Мануель-Міранда ( "Гамільтон")
- Леслі Одом-молодший ( "Гамільтон")
Нагадаємо, що в 2020 році церемонія Emmy Awаrds проходила в онлайн форматі. Тоді трійкою найкращих серіалів (драма, комедія міні-серіал) назвали "Спадкоємців", "Шіттс Крик" та "Хранителі".
А ще Зендея стала наймолодшою акторкою в історії, що отримала "Еммі" за кращу головну роль в драматичному серіалі ( "Ейфорія").
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