Ведущий Алексей Суханов поделился архивным фото из советского детства

Алексей Суханов растрогал поклонников детским снимком. / Фото: Коллаж: Сегодня

Алексей Суханов, который сыграл роль пастора братства в новом сериале, показал своим подписчикам в социальной сети фото из личного архива. На снимке маленький Алексей позирует во время прогулки.

Я до сих пор помню это серое пальто, с мехом на капюшоне и рукавах. Я уже вырос, а оно все еще висело в кладовке и исчезло совершенно незаметно, по-английски, хотя было абсолютным продуктом советской промышленности, – подписал сообщение ведущий.

Алексей Суханов рассказал фолловерам о своем детстве. / Фото: instagram.com/suhanov.official

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Суханов признался, что ужасно не любил гулять и родителям буквально приходилось его уговаривать.

Выходил не дальше подъезда, поэтому всегда был в курсе того, о чем говорят соседи. Дослушался до того, что это стало делом жизни, – вспоминает Алексей.

Как добавил ведущий, "маленький Алеша буквально "растворялся" на улице только когда приезжал к бабушке с дедушкой".

Напомним, уже 6 декабря этого года на телеканале "Украина" выйдет детектив с элементами комедии "Детский хранитель", где Алексей Суханов сыграл яркую роль.

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По словам ведущего, несмотря на то, что современные дети очень погружены в мир гаджетов, они остаются ангелами, благодаря которым взрослые создают свое будущее.

О чем будет сериал

По сюжету "Детского хранителя", отставной спецназовец Тарас не нашел себя в гражданской жизни и устраивается в охранное агентство. Экс-военный уверен, что легко справится с обязанностями охранника, пока не узнает, что охранять ему придется детей. Состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая, клиент часто скрывает. Иногда за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою.

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