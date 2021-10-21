Ведущий Алексей Суханов стал лидером сектантского движения

Алексей Суханов перевоплотился в пастора в новом сериале

В Киеве продолжаются съемки украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии "Детский хранитель". В одной из серий увлекательной истории снялся популярный ведущий Алексей Суханов, сыгравший роль Любомира, лидера сомнительной секты.

Любомир – мой любимый персонаж. Он председатель секты, пудрит пастве мозги, человек меркантильный, но изображает из себя святого. Хочется попробовать себя в роли плохого человека, высказаться о его гнусности, это для меня интересный опыт, – рассказал на съемочной площадке Алексей Суханов.

Алексей Суханов в новой роли

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По словам ведущего "Говорить Україна", похожих на Любомира харизматичных лидеров сегодня можно встретить везде. Сам Суханов признается, что, возможно, и сам попадал под чары таких людей, но сделал определенные выводы и теперь с осторожностью относится к таким личностям.

Алексей Суханов

Напомним, по сюжету сериала "Детский хранитель", отставной спецназовец Тарас не нашел себя в гражданской жизни и устраивается в охранное агентство. Бывший военный уверен, что легко справится с обязанностями охранника, пока не узнает, что охранять ему придется детей. Состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая, клиент часто скрывает. Иногда за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою.

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