Вера Брежнева споет для российских олигархов во время войны в Украине? Певица сделала откровенное признание

Вера Брежнева ответила на заявление ее директора, что она готова выступать для российских олигархов / Фото: instagram.com/ververa, Скриншот из YouTube

Украинская певица Вера Брежнева долгое время жила и работала в России. Однако после нападения российских оккупантов на ее родину, артистка уехала в Италию, где помогает украинским беженцам.

В то же время директор Брежневой Сергей Сметанин считает, что певица полностью готова выступить для "российской элиты", но за большие деньги.

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Как сообщают росСМИ, на днях журналисты позвонили Сметанину, представившись клиентами, и спросили, не смутит ли Брежневу выступление на мероприятии российского олигарха. Директор артистки заявил о готовности забронировать указанную дату.

Сейчас дата свободна. Ну, смотрите, у нас есть вариант уменьшенного состава. Точно не могу сказать сейчас по людям, потому что у нас часть ребят украинцев — кто-то из них разъехались по понятным причинам. Часть коллектива российская. Мы также не понимаем, что будет с выездными документами. Говорю как есть, смотрим, что можно сделать по передвижению и тому подобное, – сказал директор Веры.

Он добавил, что может снизить стоимость выступления с 50 тысяч евро до 40 тысяч.

Однако сама Вера Брежнева шокирована таким заявлением директора. Она заверила поклонников, что это ложь, и призвала не верить фейкам.

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Дорогие мои подписчики! В Сети появляется фейковая информация уже и обо мне. Вы же у меня думающие и адекватные. Пожалуйста, фильтруйте информацию, которую вы читаете и видите. Не ведитесь на это", – написала певица.

Скриншот Instastories

Отметим, что Вера Брежнева одной из первых выступила против войны России в Украине. Артистка пыталась достучаться до россиян, верящих в пропаганду. Но ее облили грязью и захейтили.

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