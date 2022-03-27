Віра Брежнєва заспіває для російських олігархів під час війни в Україні? Співачка зробила відверте зізнання

Віра Брежнєва відповіла на заяву її директора, що вона готова виступати для російських олігархів / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube

Українська співачка Віра Брежнєва тривалий час жила і працювала в Росії. Однак після нападу російських окупантів на батьківщину артистка поїхала в Італію, де допомагає українським біженцям.

Водночас директор Брежнєвої Сергій Сметанін вважає, що співачка цілком готова виступити для "російської еліти", але за великі гроші.

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Як повідомляють росЗМІ, днями журналісти зателефонували до Сметаніна, представившись клієнтами, і запитали, чи не збентежить Брежнєву виступ на заході російського олігарха. Директор артистки заявив про готовність забронювати вказану дату.

Зараз дата вільна. Ну, дивіться, у нас є варіант зменшеного складу. Точно не можу сказати нині по людях, бо у нас частина людей українці — хтось із них роз'їхалися зі зрозумілих причин. Частина колективу російська. Ми також не розуміємо, що буде з виїзними документами. Кажу як є, дивимося, що можна зробити щодо пересування і таке інше, – сказав директор Віри.

Він додав, що може знизити вартість виступу з 50 тисяч євро до 40 тисяч.

Однак сама Віра Брежнєва шокована такою заявою директора. Вона запевнила шанувальників, що це брехня, і закликала не вірити фейкам.

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Дорогі мої підписники! У Мережі з'являється фейкова інформація вже і про мене. Ви ж у мене люди, що думають, і адекватні. Будь ласка, фільтруйте інформацію, яку читаєте та бачите. Не ведіться на це! – написала співачка.

Скриншот Instastories

Зазначимо, що Віра Брежнєва одна з перших виступила проти війни Росії в Україні. Артистка намагалася достукатись до росіян, які вірять пропаганді. Та натомість її облили брудом і захейтили.

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